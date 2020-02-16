Avrupa'daki Türklere saldırı dosyası

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından yurt dışındaki Türk vatandaşlarını hedef alan PKK saldırılarını bir dosyada topladı. YTB, hazırladığı dosyada Avrupa’nın birçok ülkesinde PKK terör örgütü yandaşlarınca 700’ün üzerinde eylem ve saldırı gerçekleştirildiğini, bunlardan 34’ünün yaralama, darp, mala zarar verme ile neticelendiğini kaydetti. Türk vatandaşlarının yanı sıra dernek ve camilerin de hedef alındığı vurgulanan saldırıların en çok da Almanya’da düzenlendiği aktarıldı. Bu saldırıların 19’unun Almanya’da, dördünün Fransa ve dördünün İtalya’da diğerlerinin de birer kez Norveç, Finlandiya, Belçika, İngiltere, İsviçre, Makedonya ve Yunanistan’da düzenlendiği ifade edildi. 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekâtının ardından gerçekleşen saldırılardan bazıları dosyada şöyle yer aldı:

CAMİDEN BAYRAĞI ÇALDILAR

¥ Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camii’ne gelen terör örgütü yandaşları, camiinin önündeki direğin ipini kesip, direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı.

¥ İtalya’nın Cenova şehrinde Türk Fahri Başkonsolosluğuna PKK yandaşları boyalı saldırı gerçekleştirdi.

¥ Almanya’nın Hamburg kentinde bir Türk doktorun muayenehanesine saldırı düzenlendi. Saldırıda kliniğe gelen hastalardan ikisi yaralandı.

¥ Berlin’de PKK yandaşları, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğine ait diplomatik plakalı bir aracı kundakladı.

BİN 500 KİŞİ MARKETE SALDIRDI

¥ Belçika’nın Liege şehrinde terör örgütü PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

¥ Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı yaklaşık bin 500 kişi, Almanya’nın Nürnberg şehrinin güneyinde bulunan Türk marketine saldırdı. Saldırganlar, polisin müdahalesine rağmen market sahibi M.Ş.’nin oğlu Ö.Ş.’nin sopayla başını yaraladı.

¥ Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto eden PKK yandaşları, Türkiye’nin Finlandiya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nin bulunduğu binanın camlarını kırdı.

MİLLİ MAÇ SONRASI SALDIRI

¥ Mantes-la-Jolie’de Türkiye ile Fransa arasında oynanan milli maç sonrası üzerinde Türk bayrağı ile seyir halindeki bir araca ve içindeki Türk vatandaşlarına PKK yandaşları saldırdı.

¥ Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te PKK tarafından boyalı saldırı yapıldı. Tarihi Üsküp çarşısında bulunan dükkânlardan birine asılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterine kırmızı boya atılırken, Türkiye aleyhtarı afiş asıldı.

¥ Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenlendi. PKK yandaşı saldırganlar, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

¥ PKK yandaşları Selanik’teki Türk Başkonsolosluğunun bahçesindeki Atatürk Evi’ne saldırdı.

¥ İtalya’nın Pisa Havalimanı’nda PKK yandaşları, Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Türk vatandaşlarına saldırdı.

¥ Norveç’in Oslo kentinde PKK yandaşları, içinde bebek bulunan arabadaki Türk aileye saldırdı.

(Türkiye Gazetesi)