Avrupa'da panik: Yüzlerce kişinin kaldığı otel karantinaya alınıyor

El Pais'te yer alan habere göre, Kanarya Adaları'nda bulunan bir otelde bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından İspanya Sağlık Bakanlığı otelde kalan yüzlerce kişiye test yapılması kararını aldı.

Otelin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...