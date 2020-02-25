25 Şubat 2020 Salı 12:22:54 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:24:15
Avrupa'da panik: Yüzlerce kişinin kaldığı otel karantinaya alınıyor
Kanarya Adaları'nda bulunan oteldeki bir müşteride koronavirüs tespit edilmesinin ardından otelin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınmasına karar verildi.
El Pais'te yer alan habere göre, Kanarya Adaları'nda bulunan bir otelde bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından İspanya Sağlık Bakanlığı otelde kalan yüzlerce kişiye test yapılması kararını aldı.
Otelin tüm müşterileriyle birlikte karantina altına alınacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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