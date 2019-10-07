Avrupa'da listeria alarmı!

TÜM ÜRÜNLER TOPLATILABİLİR

Belçika, Hollanda ve Almanya’da listeria bakterisi paniği yaşanıyor. Yedikleri etlerde bulunan bu bakterinin yol açtığı enfeksiyon ve hastalıktan dolayı Almanya’da 2, Hollanda'da 3 kişi yaşamını yitirdi. Hollandalı yetkililer, söz konusu ürünlerin Offerman şirketine ait tesiste üretildiğini, dilimlenip paketlenen 300 bin kilo domuz eti ürününün geri çağrıldığını açıkladı. Uzmanlar, ülke genelinde tüm domuz eti ürünlerinin toplatılabileceği uyarısı yaptı.

ÜRETİCİ TESİSİN KAPISINA KİLİT

Almanya'da da bakterili ürünlerin tespit edilmesi üzerine önlemler artırıldı. Sağlık bakanlığı, ölümlerin ardından Wilke isimli şirketin faaliyetlerini durdurarak incelemeye aldı. Bakterili domuz salamı ve kavurmasını yiyen yüzlerce kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Listeria bakterisinin yol açtığı ateş, kusma, ishal gibi rahatsızlıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamileler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hayati tehlike oluşturuyor.