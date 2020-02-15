15 Şubat 2020 Cumartesi 13:36:27 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:01:03
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Fransa'da yaşandı
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan Çinli turistin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle, Fransa'da bulunan bir Çinli hayatını kaybetti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan ve tüm dünyayı tehlike altına alan koronavirüs salgını sonrası 1524 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıkmıştı.
Fransa ise koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Fransa'da yaşandı
- Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!
- Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde
- Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
- ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı