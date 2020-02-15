Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Fransa'da yaşandı

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle, Fransa'da bulunan bir Çinli hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan ve tüm dünyayı tehlike altına alan koronavirüs salgını sonrası 1524 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıkmıştı.

Fransa ise koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...