Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 148, tedavisi devam eden virüsün bulaştığı kişi sayısı da 3 bin 296 olarak biliniyor.

Kovid-19, İtalya'nın öncelikli olarak kuzeyini etkilese de başkent Roma da özellikle turizm sektöründe zor günler geçiriyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Roma'da tarihi İspanyol merdivenleri, dünyaca ünlü markaların olduğu Condotti ve Corso caddeleri, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Bulvarı ve Roma’nın simgesi Kolezyum ile Aşk Çeşmesi'nin turist yoğunluğunun olağanın oldukça uzağında, altında olduğu gözlendi.

Özellikle yaşlıların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve müşteri bulamayan taksilerin uzun kuyruklar oluşturması dikkati çekti.

Koronavirüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 7 ölü ile Fransa oldu.

Vaka sayısının 423’e ulaştığı Fransa'da koronavirüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler’den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis’teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer’in 25 Şubat’ta Ulusal Meclis’te toplantılara katıldığı belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 seviyesinde olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Macron, özellikle genç Fransızlardan yaşlı insanları ziyaret etmemesini istedi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ülkede koronavirüs salgınının etkili olduğu bölgelerde tedbir alıcıyla 150 okulun kapatıldığı, 45 binden fazla öğrencinin ve 3 binden fazla öğretmenin izole edildiğini belirtti.

Ayrıca Mulhouse'da 50'den fazla kişinin bir arada olacağı etkinlikler iptal edildi.

Fransa'nın ardından Kovid-19'un en fazla yayıldığı ülke olan İspanya'da Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 5'e çıktı.

Diğerleri gibi bugün ölen hastaların da ileri yaşta (76 ve 82 ) oldukları görüldü.

Hayatlarını kaybedenlerden ikisinin Madrid'deki bir huzurevinde kaldığı açıklanırken, aynı yerde yaşlılardan ve çalışanlardan toplam 19 kişi de koronavirüs teşhisi konulduğu bildirildi.

Diğer yandan İspanya'da koronavirüs bulaşanların sayısı, 84 ile bu zamana kadarki en büyük artışı göstererek 345'e kadar çıktı.

Madrid, 137 vaka ile İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu özerk bölge olarak öne çıkıyor.

Bu arada koronavirüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi.

Başkent Madrid ile Barselona kentlerinde gıda sektörüyle ilgili yapılması öngörülen iki önemli fuar haziran ayı sonrasına ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca Katolik dünyasının önemli bayramı olan 5-12 Nisan arasındaki Paskalya öncesinde bazı kiliselerin geleneksel olarak organize ettiği dini etkinlikler (Hz. İsa heykelciğinin ayağının yıkanıp, öpülmesi gibi) Kovid-19'a karşı önlem gerekçesiyle iptal edildi.

Madrid'in Leganes ve Torrejon de Ardoz ilçelerindeki iki evangelist kilisede koronavirüs vakalarına rastlandığı açıklandı.

Avrupa'da koronavirüsün can aldığı diğer ülkelerden İngiltere'de 2 ölü ve 163, Hollanda'da 1 ölü ve 128 vaka, İsviçre'de ise 1 ölü 128 vaka bulunuyor.

Avrupa'da koronavirüsün bulaştığı diğer ülkeler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Almanya'da 400, Belçika 109, Avusturya'da 50, Yunansitan'da 45, Portekiz'de 13, Çekya 12, Romanya'da 8, Macaristan 4, Polonya 1, Slovakya 1."

AA