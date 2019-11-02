Avrupa'da kara büyü alarmı
Kurbanlarına Voodoo bebeğiyle kara büyü yaptığını iddia eden tarikat, büyük paniğe neden oldu. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren tarikatın, çok sayıda suça karıştığı belirlendi.
TEHDiT EDiP SÖMÜRÜYORLAR
Black Axe isimli tarikat, Avrupa’da hızla yayılmaya başladı. Genellikle Batı Afrika ülkelerinden çalışmaya gelen kişilerin, Voodoo bebeğiyle büyü yapıldığı konusunda ikna edilerek tarikata katılmaları sağlanıyor. Kandırdıkları üyelere çeşitli suçlar işlemeleri talimatı veriliyor. Reddetmeleri durumunda onları kötü bir son beklediğine inandırılıyor. Kendilerine kara büyü yapıldığına inanan kadınlar, uyuşturucu kuryeliği ve seks işçiliği yapmaya zorunda kalıyor.
11 MiLYON DOLARLIK ZEHiR SAÇMIŞLAR
Büyük endişe yaratan Black Axe’in son olarak İsveç'te faaliyet göstermesi, yetkilileri harekete geçirdi. İsveç polisi, tarikatın Gothenburg, Stockholm ve Uppsala kentinde yapılanmaya başladığına dair bilgiler aldıklarını açıkladı. Geçen ay tarikatla bağlantısı olduğu iddiasıyla göz-
altına alınan 15 kişi için hazırlanan 179 sayfalık iddianamede, örgüt üyelerinin 11.5 milyon dolar değerinde uyuşturucu sattığı detayına yer verildi. Yetkililer, tarikatın faaliyetlerinin durdurulması için özel ekip kurulacağını söyledi.
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