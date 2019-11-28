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28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:39:40

Avrupa'da deprem üstüne deprem

Arnavutluk ve Bosna Hersek’te büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından, dün de Yunanistan 6.1’le sallandı. Girit açıklarında yaşanan depremde, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ARNAVUTLUK'TA ULUSAL YAS

Önceki gün Arnavutluk’ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan yüzlerce artçı, büyük yıkıma neden oldu. Birkaç saat sonra da Bosna Hersek 5.4’le sallandı. Arnavutluk’ta ölü sayısı 27’ye yükselirken, ülkede ulusal yas ilan edildi. Bosna’da ise şans eseri hayatını kaybeden olmadı. İki ülkede yaşanan felaketin şoku atlatılamadan, bu kez Yunanistan 6.1’le sallandı. Girit Adası açıklarında gerçekleşen deprem, geniş bir bölgede şiddetli hissedildi.  

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Büyük paniğe neden olan depremde, ölen ya da yaralanan olmadı. Girit'in Hanya kentindeki bazı devlet kurumu binasında ve okulların duvarlarında küçük çapta hasar oluştu. Yunanistan Depremden Korunma ve Planlama Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, “Depremin devamının gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu, genellikle orta derinlikte meydana gelen ve artçıları olmayan bir deprem. Arnavutluk'ta yaşananla hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.  Tedbir amaçlı bazı kentlerdeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. 

Türkiye'yi etkiler mi?

Balkanlar’da yaşanan sarsıntılar akıllara ‘Türkiye’deki depremi de tetikler mi” sorusunu getirdi. Uzmanlar, kafaları karıştıran iki farklı yorumda bulundu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutluk ve Girit Adası depremlerin Türkiye'yi etkileyebileceğini, hatta tsunami olabileceğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise  “Ne Arnavutluk'taki ne Yunanistan'daki depremlerin Türkiye'yi etkjlemesi mümkün değil. Hele Marmara depremini tetiklemesi söz konusu olamaz” dedi. 

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