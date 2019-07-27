Avrupa'da Adana sıcağı

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Avrupa, bu yaz ikinci kez Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avustralya ve İspanya’da acil durum ilan edildi. Almanya'da termometreler son 70 yılın rekorunu kırarak, 42.6 dereceyi gördü. Gurbetçiler, kendilerini Adana’da gibi hissettiklerini söyledi. Fransa’nın 19 bölgesinde sıcaklık 43 dereceye çıktı. Bu, kayıtların tutulduğu 1880’li yıllardan beri en sıcak gün olarak tarihe geçti.

Kavurucu sıcaklardan bunalan halk, belediye havuzlarında serinledi.

“RAYLAR BÜKÜLEBİLİR, YAVAŞ GİDİN”

Kavurucu sıcaklardan olumsuz etkilenen diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. İngiltere'de 38.1’i görülerek temmuz ayı rekoru kırıldı. Yetkililer, rayların bükülmesini önlemek için trenlerin yavaş gitmesi talimatını verdi. Belçika’da da 42 dereceyle 1881’den bu yana “en sıcak” gün yaşandı. Ülke tarihinde ilk kez kırmızı alarm verildi. Hollanda’da ise 41.7 dereceyle son 75 yılın en sıcak günü yaşandı. Yetkililer, kavurucu sıcakların birkaç gün daha sürebileceğini söyledi.