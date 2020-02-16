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16 Şubat 2020 Pazar 08:03:41 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 08:30:59

Korkutan rakam! Almanya’da yitik nesil alarmı

Almanya’da Müslüman ailelerin çocuklarını Hristiyanlaştırarak asimile etmesiyle gündeme gelen Alman Gençlik Daireleri’ne gönüllü gidişler de son yıllarda tehlikeli boyuta ulaştı. Sadece 1 yılda 11 bin Müslüman çocuk ailesini bırakıp Alman Gençlik Daireleri’ne gitti.

Almanya‘da aralarında Türklerin de olduğu Müslüman ailelerin çocukları sistematik asimilasyona maruz bırakılıyor. Sayıları resmi olarak açıklanmayan binlerce çocuk çeşitli gerekçelerle Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından alınıp Hristiyan ailelerin yanına veriliyor. Ancak diğer bir tehlikeyi ise gönüllü gidişler oluşturuyor. Sadece 1 yılda 11 bin Müslüman çocuk, kendi isteğiyle Alman Gençlik Dairelerinin koruması altına girdi. Sözde çocukları şiddetten korumak amacıyla kurulan bu yurtlarda, çocuklar uyuşturucu madde, ticari sömürü ve cinsel istismara uğrayabiliyor. Gurbetçi ailelerin yıllardır kanayan yarası haline gelen söz konusu durumla ilgili Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) ‘Alman Gençlik Dairesinin Koruma Altına Aldığı Türk Kökenli Çocuklar’ başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA TERBİYE VEREMİYORUZ

Panelde, sosyal pedagog Savaş Çalışır, çocuğunun Alman Gençlik Dairesi tarafından koruma altına alınması ile ilgili süreci detaylarıyla anlatarak, “Alman Gençlik Dairesinin Türklere yönelik ayrımcılık yaptığını düşünmüyorduk. Fakat tecrübeyle bizzat bunu yaşadık” dedi. Çalışır, çocukların, Alman Gençlik Dairesi “sopası”nı ailelerine karşı kullandığını vurgulayarak, “Sosyal pedagoglar bizlerle iletişime asla geçmeden çocuğumuza el koyup Alman Gençlik Dairesine götürdüler. Çocuğa ‘ders çalış’ demek bile bir kısıtlama olarak görülüyor ve çocuğun ailesine karşı Alman Gençlik Dairesi ‘sopası’nı kullanmasına sebep oluyor. Yasal olarak aile, çocuğuna istediği kültürü ve eğitimi verme hakkına sahiptir. Fakat Gençlik Dairesi personeli ‘çocuğun istediği saatte eve gelebileceği’ gibi argümanlarla çocuklara el koyabiliyor. Bu durum da çocuğun Gençlik Dairesini kullanarak istediklerini yaptırmasına ve ailenin çocuğunu terbiye etmesini zorlaştırmasına sebep oluyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE GETİRMEK EN DOĞRU KARARDI

Almanya’da çocukların, ailelerinin nerede olduğunu öğrenmek için aramasını dahi şiddet olarak nitelendirerek Alman Gençlik Dairesine ihbarda bulunduğunu belirten Çalışır, şunları anlattı: “2015 Eylül ayından sonra durumumuz daha da kötüleşti. Göz göre göre çocuğumuz elimizden alındı. Çocuğumuzu korumak için Alman vatandaşlığından çıkararak Türkiye’ye dönüş yaptık. Fakat kızımız Alman Gençlik Dairesini harekete geçirdi ve bize dava açıldı. Mahkeme, çocuğun velayet hakkının ailesinde olması gerektiğine karar verdi. Dolayısıyla çocuğu bize verdi. Eğer biz çocuğumuzu Türkiye’ye getirmeseydik velayet hakkı bizden alınacak ve çocuğumuza tamamen el konulacaktı. Çocuğumuz şu an burada çok başarılı, iyi bir şirkette de çalışıyor. Çocuğumuzu orada tutmayıp Türkiye’ye getirerek çok doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum.”

İnsan haklarını ihlal ediyorlar

Çocuk koruma sisteminin dünyada büyük sorunlara neden olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Fikret Yaman şu değerlendirmelerde bulundu: “Uygulamanın amacı çocukları korumak ancak sonuçta ‘çocuklar gerçekten korunuyor mu yoksa zarar mı görüyor’ sorusunu yanıtlamalıyız. 2016’da 16 bin çocuk kendi isteğiyle koruma altına girmiş. Bunların 11 binini göçmenlerin çocukları oluşturuyor. Aileler, kendi çabalarıyla birtakım çözümler bulmaya çalışıyor. Çocuklara henüz bebekken el konulmasıyla çocukların dil, kültür ve yaşam biçiminde değişimler olabiliyor. İnsan haklarını ihlal eden bu müdahalelerin değişmesi ve çocuğun kültürünü, dilini koruyabilmesi gerekiyor. Hukuki açıdan ailelerin çocuklarını kendi inançları ve değerlerine göre yetiştirme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple koruma sistemindeki sorunların çözümünde bu hakkın göz ardı edilmemesi gerekiyor.”

(Yenişafak)

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