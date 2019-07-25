Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde

  • Bist 100
    101833
  • Dolar
    5,7019
  • Euro
    6,3848
  • Altın
    259,6790
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda M. United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda M. United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti
Irak'ın kuzeyine Pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine Pençe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir
Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hırsızlık şoku
Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz çalışmalarını hızlandırma talimatı
Reuters: Fransa Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştirecek Reuters: Fransa Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştirecek
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rusya'da! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Rusya'da!
Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı 2 trilyon 331,6 milyar liraya yükseldi
'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı 'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'in Süper Lig ekiplerince istenmediği ortaya çıktı Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'in Süper Lig ekiplerince istenmediği ortaya çıktı
Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10. sırada Facebook kullanımında ilk 3 sırayı Hindistan, ABD ve Brezilya alırken toplamda 37 milyon kullanıcısı olan Türkiye ise 10. sırada
Juventus'ta kalmayı garantileyen Merih, 2 yıl içinde 70 milyon euro olacak Juventus'ta kalmayı garantileyen Merih, 2 yıl içinde 70 milyon euro olacak
İngiliz donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiltere bandıralı gemilere eşlik edecek İngiliz donanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiltere bandıralı gemilere eşlik edecek
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı, sahildekiler insan zinciri kurarak kurtardı Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı, sahildekiler insan zinciri kurarak kurtardı
Ankara'da kurban satışı başladı! İşte fiyatlar Ankara'da kurban satışı başladı! İşte fiyatlar
KKTC Başbakanı Tatar: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır KKTC Başbakanı Tatar: Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır
Demir Grup Sivasspor, 4 futbolcuyu denemeye aldı Demir Grup Sivasspor, 4 futbolcuyu denemeye aldı
Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoperine talip oldu Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoperine talip oldu
Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler kılavuzda! Büro yönetimi DGS geçiş bölümleri 2019 hangileri? Büro yönetiminden DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler kılavuzda!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08:14 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:10:38

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor.

Avrupa, bu yaz ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken, bazı ülkelerde bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kayda geçebileceği belirtildi.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor. Bu ülkelerde, geçen ay görülen aşırı sıcakların ardından, sıcak hava dalgasının bir kez daha hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken, uzmanlar iklim değişikliğini sebep olarak gösteriyor.

İngiltere

İngiltere'de Meteoroloji Kurumunca, 39 derece ile bugüne kadar görülen en sıcak günün kayıtlara geçebileceği belirtildi.

Kurumun açıklamasında, "Sıcak hava dalgaları, olağanüstü hava olaylarıdır. Ancak araştırmalar, iklim değişikliğiyle bunların daha yaygın hale gelebileceğini ve muhtemelen düzenli olarak görülebileceğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Sıcaklıkların en çok başkent Londra ve etrafını etkilemesi beklenen ülkede, acil servis yetkilileri, nehre giren 3 kişinin boğulmasının ardından serinlemek için nehirlerde yüzmenin tehlikesi konusunda uyardı.

Bugüne kadar en yüksek sıcaklığın 38,5 ile Ağustos 2003'te ölçüldüğü ülkede, vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve yaşlıların kontrol edilmesi istendi.

Bir demir yolu firması, sıcaklar nedeniyle Londralılara bugün seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Sıcakların raylarda bükülmeye neden olacağından bazı hatlarda seferlerin iptal edilebileceği ya da ertelenebileceği belirtildi. Buna bağlı olarak, seferlerde gecikme ya da trenlerde aşırı kalabalıklar görülebileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca trenlerin raydan çıkmaması için yavaş gidileceğinden yolculukların uzayabileceği kaydedildi.

Fransa

Fransa'da başkent Paris ile ülkenin kuzeyi için "kırmızı alarm" verildi. Sıcaklıların 40 dereceyi geçmesinin beklendiği ülkede, yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, sıcak havanın 20 milyon kişiyi etkilemesinin beklendiğini vurgulayarak "Bu sıcaklıkta kimse güvende değil. Böylesine bir sıcaklık, buna alışık olmayanların yaşadığı kuzey bölgesini ilk kez etkiliyor. O yüzden daha fazla dikkat edilmesini istiyorum." dedi.

Bir demir yolu firması da yolcularından seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerini istedi.

Almanya

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde dün yapılan ölçümde termometrenin 40,5 dereceyi gösterdiği belirtilerek bunun Almanya'da 1881'den itibaren ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu ifade edildi.

Meteoroloji uzmanları, bugün ülkenin batısında sıcaklıkların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'da en sıcak gün daha önce 6 Temmuz 2015'te 40,3 dereceyle Bavyera eyaletindeki Kitzingen kentinde ölçülmüştü.

Öte yandan Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paderborn kulübü, sıcaklık sebebiyle öğleden sonra yapacağı antrenmanı iptal ettiğini duyurdu.

Bild gazetesinin haberinde ise Aşağı Saksonya eyaletinde bazı göllerin kuruduğu ve balıkların öldüğü belirtildi.

Geilenkirchen kenti Belediye Başkanı Georg Schmitz de belediye çalışanlarına bugün dondurma ısmarladığını duyurdu.

Belçika

Belçika'da dün 1881'den bu yana "en sıcak" gün yaşandı. Ülkede, termometrelerin 38,9 dereceyi göstermesi üzerine Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) tarihinde ilk kez alarm seviyesini kırmızıya yükseltti.

Bugün ise Belçika'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı. Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışarıdaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede kırmızı alarmın, cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor.

Hollanda

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (KNMI) göre, ülkede son 75 yılın en sıcak günü 41,7 derece ile bugün kayda geçti.

KNMI tarafından, Hollanda'da aşırı sıcaklardan dolayı verilen turuncu alarmın (ikinci derecede önemli) cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Çevre için Ulusal Enstitüsü (RIVM), salı gününden itibaren uygulamaya koyduğu Ulusal Aşırı Sıcaklık Plan'ını açıkladı.

RIVM, aşırı sıcaklardan ozon seviyesindeki artış nedeniyle bazı bölgelerde "hava kirliliği alarmı" da verdi.

Ülkede, dün sıcak hava şartlarına karşı alınan önlemler kapsamında, asfalt yolların erimesini engellemek için yollara tuz döküldüğü ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda pistlere su püskürtüldüğü açıklanmıştı.

Avusturya'da sıcak hava dalgası

Ülkede 253 yıllık hava sıcaklığı ölçüm tarihinin en sıcak yazlarından biri yaşanıyor.

Avusturya Meteoroloji ve Jeodinamik Enstitüsünün (ZAMG) yaptığı ölçümlere göre, bugün ülkenin özellikle batı bölgelerinde sıcaklığın 38 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşacağı bildirildi.

ZAMG Sözcüsü Alexander Orlik, 2019'un ülkede yapılan hava sıcaklığı ölçüm tarihinin en sıcak yazlarından biri olduğuna işaret ederek "2019 yazını, Avusturya'nın 253 yıllık ölçüm tarihinin en sıcak 5 yaz mevsiminden biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Avusturya'da 30 derece ve üzerindeki sıcak gün sayısının da önceki yıllara göre ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Orlik, özellikle ülkenin batı bölgeleri başta olmak üzere Bregenz ve Innsbruck gibi şehirlerde sıcak gün sayısının önceki yıllara göre 10 gün daha arttığını belirtti.

Öte yandan bu ayın başında başkent Viyana'da kurak ve sıcak gecen yaz mevsimi nedeniyle yangın çıkma ihtimali çok yüksek olduğu için piknik yapılan bölgelerde mangal ya da ateş yakılması yasaklanmıştı.

İtalya

Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan sıcaklıklar, İtalya'da da alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Ülke genelinde etkisini gösterecek sıcak hava dalgası, bazı kentlerde kırmızı alarm verilmesine yol açtı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün için sıcaklığın 40 derece ile zirve yapmasının beklendiği Floransa, Roma, Cenova, Torino, Perugia, Torino, Bolzano, Brescia, Frosinone, Rieti, Trieste, Pescara ve Verona gibi 13 kentte "aşırı sıcak hava" uyarısı yaptı.

(AA)

Türkiye'nin sabrı kalmadı: Derhal cevap vermelerini bekliyoruz!
Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar
"Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum"
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal
ABD'deki FETÖ şebekesi! S-400 gerginliğinde onun da adı geçti!
Merkez Bankası'ndan 4.5 yıl sonra bir ilk!
O ülkeden Putin'i çıldırtacak hamle!
Terim'e kötü haber! G.Saray'da hesaplar karıştı!
"Turizm rüzgarı İstanbul ve Türkiye için esiyor"
Rusya'dan Türkiye talimatı!
Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon
İtalyanlar Milli yıldızımıza hayran kaldı, lakap bile taktılar
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi
Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor
Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye girdi! Spekülatif fiyat dönemi bitti
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i 'Gri Liste'de olan 5 terörist teslim oldu
Peş peşe açıklama geliyor: 9 gün tatile karşıyız
Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ