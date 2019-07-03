03 Temmuz 2019 14:40 | Çarşamba
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sassoli oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan Sassoli oldu.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.
(AA)
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