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13 Kasım 2019 Çarşamba 08:45:33 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 08:47:23

Avrupa’nın DEAŞ paniği! Geri çevrilmeyecek...

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile yakaladığı terör örgütü DEAŞ militanlarını ülkelerine sınırdışı etmeye başlaması Avrupa’yı harekete geçirdi. Batılı ülkeler DEAŞ’lıları ne yapacakları konusunda büyük panik yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile yakaladığı terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkelerine sınırdışı edilmesine önceki gün başlanmasıyla Avrupa'deki hükümetler harekete geçti. Alman DW haber ajansı Avrupa ülkelerinde yaşanan ikilimi haberleştirdi. Bazı ülkeler "suçu işlediği yerde yargılansın" derken bazıları vatandaşlıktan çıkarma yöntemine başvuruyor. Yedi Alman vatandaşının da yarın Türkiye'den gönderilmesi öngörülüyor. Türkiye ayrıca Suriye'de ele geçirilen iki İrlanda, iki Alman ve 11 Fransa vatandaşının da yakında ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

GERİ ÇEVRİLMEYECEK

AVRUPA BİRLİĞİ: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konunun, üye devletlerin kendi ulusal sorumluluğunda olduğunu belirtti.

ALMANYA: Berlin, sınırdışı edilen Alman vatandaşlarını geri çevirmeyeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, sınırdışılarla ilgili Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

YUNANİSTAN: Türkiye'nin önceki gün sınırdışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Darwis B. (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

BOSNA HERSEK: DEAŞ saflarında savaşan vatandaşlarının dönebileceğini açıkladı.

DANİMARKA: DEAŞ için savaşmış bir Danimarkalı pazartesi günü bir tekerlekli sandalyede Türkiye'den Kopenhag'a gönderildi. Danimarka Adalet Bakanı, yabancı savaşçıları istemediklerini ve bu kişilerin suçu işledikleri ülkelerde yargılanmaları gerektiğini bildirdi.

FRANSA: Paris hükümeti DEAŞ'lıların suç işledikleri ülkede yargılanması gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin göndereceği 11 kişinin çoğunun kadın olduğunu belirten bir Fransız yetkili, bu kişilerin yargılanacağını kaydetti.

İNGİLTERE: DEAŞ ile bağlantılı bazı kişileri vatandaşlıktan çıkardıkları biliniyor.

HOLLANDA: Amsterdam yönetimi de daha önce DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarma uygulamalarıyla gündeme gelmişti.

SINIRDIŞI SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Kasım günü düzenlenen operasyonda, 8'i Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları ileri sürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşınsa çıkan zanlılardan 8 Suriyeli şüpheli sınırdışı edildi.

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