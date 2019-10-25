25 Ekim 2019 Cuma 13:57:15 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:58:10
Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Brexit için net bir tarih henüz belirlenmedi.
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- Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
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