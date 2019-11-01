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01 Kasım 2019 Cuma 10:44:31 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:51:18

Avrupa Kandil'le yarışıyor! Terörün merkezi oldular

AK Parti, Batı’nın YPG/PKK’ya desteğini raporlaştırdı: Terör örgütünün Avrupa’da 607 kuruluşu, 62 basın-yayın organı var, yıllık geliri 2 milyar doları aşıyor.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan “Avrupa Ülkelerinin PKK’ya Desteği” raporu, terör örgütü PKK’yı Avrupa’nın beslediğini gözler önüne serdi. İşte o çarpıcı tespitler: 

CİNAYETTEN, HARACA 

“PKK, Avrupa’da; cinayet, haraç, fuhuş, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, insan kaçırma, rehin alma, terör propagandası, kara para aklama ve terör kampanyası için militan devşirme gibi çok sayıda faaliyette bulunuyor. Örgüt yıllarca STK, dernek, vakıf, enstitü, medya oluşumları, eğitim ve benzer tesislerle güçlü bir şekilde örgütlendi. PKK, Avrupa’daki yapılarına yasal görünüm vermek için de ‘demokratik Kürt toplum merkezleri’ ve ‘halk meclisleri’ gibi isimler kullandı.” 

ÖCALAN KÜTÜPHANESİ! 

“İfade özgürlüğü adıyla PKK sempatizanları Avrupa’da Türkiye aleyhine mitingler düzenliyor. PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük talebiyle birçok Avrupa şehrinde dolaştırılan ‘Öcalan Kütüphanesi Otobüsü’ de Avrupa kamuoyunda sempati uyandırmak ve militan devşirmek için kullanılıyor.” 

“PKK Avrupa’da başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka’da ekonomik faaliyetlerini yürütüyor.”

GELİR UYUŞTURUCUDAN 

“PKK sadece uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolar gelir elde ediyor. PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu geliri yıllık 500 milyon, Avrupa genelinde ise illegal geliri 10 milyon dolar.” 

30 MİLYON DOLAR HARAÇ 

“PKK, terör eylemlerini finanse etmek için binlerce Kürt üzerinde baskı kuruyor. Örgütün organize suç faaliyeti gelirleri dışında bağış adıyla topladığı yıllık haraç 30 milyon dolardan fazla. Haraç vermeyi kabul etmeyen kişiler ise tehdide, şiddete maruz kalıyor.” 

HAREKAT SIRASINDA 79 SALDIRI YAPILDI

Avrupa’da 2000’li yıllara kadar PKK’nın doğrudan dahil olduğu eylem sayısı 174’e ulaştı. Örgüt, Avrupa çapında yalnızca Türk kökenli değil pek çok Kürt kökenli şahıs ve kuruma da baskı uyguladı. Avrupa’da Türklere yönelik 2017-2018 arasında 71 saldırı gerçekleşti. Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’den bu yana Avrupa’da 700’e yakın eylem gerçekleştirildi. Avrupa ülkeleri hiçbirine sesini çıkarmadı. Bunlardan 79’u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelikti. Saldırılarda 36 insanımız yaralandı. Pek çok bina, araç, işyeri zarar gördü. 

İZİNLİ 62 YAYIN ORGANI VAR

“Örgütün, Avrupa’da kayıtlara geçen 607 kuruluşu, 62 basın-yayın organı var. İzinli bu kuruluşlar sayesinde PKK rahatça terör propagandası yapıyor. İşte o yayın organlarının ülkelere göre dağılımı: Almanya-10, Avusturya-6, Belçika-11, Danimarka-5, Fransa-3, Güney Kıbrıs-Hollanda-1, İngiltere-8, İsveç-Norveç-4, İsviçre- 6, Yunanistan-8.” 

250 ALMAN, 150 İSVİÇRELİ PKK’DA

2014’te PKK’ya katılım: Almanya-250, Avusturya-12, Belçika-11, Çekya-2, Danimarka-20, Fransa-3, Portekiz-2, Hollanda-5, İngiltere-30, İtalya-2, İspanya-2, İsveç-50, İsviçre-150, Norveç-13, Yunanistan-6. 

2018’de PKK’ya katılım: Almanya-370. Bunlardan 250’si savaş bölgesine diye gitti; 21’i öldü, 130’u geri döndü. 

(AKŞAM)

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