11 Mart 2020 Çarşamba 16:25:51 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:29:43
Avrupa Birliği'nden, Yunanistan şiddetine soruşturma talebi
AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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