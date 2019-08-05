Avrupa Birliği silahlı lider Hafter'e saldırıları durdur çağrısında bulundu

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar savaş suçu anlamına gelebilir ve acilen durdurulmalıdır. Savaş suçu işleyen ve uluslararası hukuku çiğneyenler adalet önüne çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm Libyalılara, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin, Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi önerisine destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Silahlı lider Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenlediği hava saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.

Hafter'in, bölgedeki müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alması uluslararası tepkiye yol açıyor.

Hafter'e bağlı savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter milisleri bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyerek bu bölgeleri ele geçirmişti.

Bu operasyonlar sırasında Hafter güçlerinin yerel halka, özellikle siyahi Tebu kabilesine yönelik ihlalleri, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.

(AA)