Avrupa başkentleri mülteci alarmı verince Türkiye ile işbirliği yapmayı hatırladılar

Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya, yaşadığı göçmen paniğini Türkiye ve Yunanistan ile daha yakın işbirliği kurarak çözmeyi planlıyor. Son aylarda, Suriye’den artan Rusya ve Esed saldırıları nedeniyle artış gösteren düzensiz göçmen akını karşısında çaresiz kalan Avrupa ülkeleri, bir kez daha çözüm için Türkiye’nin kapısını aşındırıyor.

Alman Deutsche Welle’nin haberine göre Angela Merkel başbakanlığındaki Alman hükümeti, Ankara ve Atina ile yoğun diplomasi trafiği yürüterek, Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı’nın çöküşünü önlemeye, yeni bir mülteci akınını durdurmaya çalışıyor.

BİR GÜNDE 600’E YAKIN GÖÇMEN GİRDİ

Son aylarda Yunan adalarına bir günde 600’e yakın göçmenin girmesinin ardından Avrupa başkentlerinde alarm zilleri yeniden çalmaya başladı.

Habere göre Alman İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Funke Medya Grubu’na verdiği röportajda, Türkiye’den Yunanistan’a artan “kaçak göç”e ilişkin, Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi dile getirerek, “telefon görüşmesi durumu sakinleştirmeye yardımcı oldu. Bizim, Türk hükümeti ile birlikte bu gelişmeleri kontrol altına almamızı sağlamamıza vesile olacağını düşünüyorum. Bu noktada gerilimi tırmandırmak hiç kimsenin yararına değil” ifadelerini kullandı.

SAHİL GÜVENLİĞE DESTEK ÖNERİSİ

Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de sağ kolu olan Mayer, “Türk Sahil Güvenliği”ne destek önerisini sunması dikkat çekti. Stephan Mayer, teklife ilişkin, “Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok yakın istişareler yoluyla, belki de Türk Sahil Güvenliği’ne Almanya’nın yardımı ile daha az mültecinin Ege adalarına gitmek üzere yola çıkmasını sağlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da merkezde bulunan partiler, ülkede yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşısında zemin kaybediyor. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son dönemde oy oranını artırdı. Bu nedenle yeni bir göç akının önlenmesi Merkel başbakanlığındaki Alman hükümetinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Almanya’da geçen ay yapılan bir ankette nüfusun önemli bir kesiminin mülteci akınından tedirginlik duyduğunu ortaya koymuştu. Almanya’da geçen ay yapılan bir ankette nüfusun önemli bir kesiminin mülteci akınından tedirginlik duyduğunu ortaya koymuştu.

(Yeni Şafak)