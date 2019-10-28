Ava giden avlanacak 

HAYVAN TÜRLERİ YOK OLUYOR

Moda sektörü başta olmak üzere pek çok alanda kullanmak için yapılan hayvan katliamları en sık yaşandığı ülkelerden biri olan Malezya’da kaçak avcılığın önüne geçemeyen yetkililer, çok konuşulacak bir karara imza attı. Yasadışı avcılığın yoğun olarak yaşandığı Johor Eyalet Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender, bölgede kaçak avcılık yapanları uyararak, “Eğer kaplanları ya da doğal yaşama ait herhangi hayvan türünü avlarlarsa karşılığında kendileri de avlanacaktır” ifadelerini kullandı.

TANESİ 25 BİN DOLARA SATILIYOR

Kaçak avcılığın önlenmesi için Malezya Doğal Yaşam ve Parklar Birimi'ni daha uyanık hareket etmeye çağıran Sultan İbrahim, “Yetkililer, Johor ormanlarında devriyelerini artırmalı ve kaçak avcılığın kökünü kurutmalıdır” şeklinde konuştu. Malezya'nın güney eyaletlerinde fil ve kaplanların yasadışı şekilde avlanması vakaları sıkça yaşanıyor. Avlanan fillerin dişi olanları yurtdışına kaçırılıp satılırken, kaplanların bir tanesinin fiyatı ise yaklaşık 25 bin dolara (145 bin lira) kadar çıkabiliyor.