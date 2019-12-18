ATM'lere gece kilidi
Hollanda'da ATM'ler, güvenlik için 23.00-07.00 saatleri arasında kullanım dışı olacak.
GÜVENLİK DAHA ÖNEMLİ
Ülkede genelinde son yıllarda artan ATM'lerin patlatılması olaylarına karşı harekete geçen hükümet, ilginç bir önlem aldı. Dışarıda bulunan ATM’ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı, geçici süreyle saat 23.00-07.00 arasında kullanım dışı olacak. Para çekme işlemlerinin yüzde 2'si gece gerçekleştirilse de yetkililer, güvenliğin daha önemli olduğunu söyledi. ATM'lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar alındığı, bazı paramatiklerin taşınacağı öğrenildi.
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