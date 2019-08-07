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07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:13:40 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:18:24

Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Avrupa'ya taşımak için geliştirilen East-Med boru hattı projesine ilişkin çalışmaların hızlandırılmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Bizim için bu proje bir öncelik. İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz." dedi.

Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) mevkidaşı Yorgos Lakkotripis ve enerji kaynaklarından sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile Atina'da bir araya geldi. 

Toplantıda East-Med (Doğu Akdeniz) projesinin ele alındığını kaydeden Hacidakis, "East-Med'e ilişkin çalışmaların hızlandırılmasını kararlaştırdık. Bizim için bu proje bir öncelik. İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacidakis, Rum kesiminin tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Bu toplantı hiçbir ülkeye karşı değil, sadece uluslararası hukuk ve anlaşmalar kapsamında bölgedeki istikrara desteği amaçlamaktadır." diye konuştu.

Fannon ise, "3+1" şeklinde düzenlenen yapıya destek verdiklerini dile getirerek, "Bölgede enerji, siyasi istikrar ve ekonomik gelişme için bir köprü olabilir. Yunanistan, Avrupa'ya açılan bir enerji geçidi olarak ortaya çıkıyor. Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projeler çok önemli." dedi.

ABD'nin bölgedeki enerji gelişimini desteklediğini ifade eden Fannon, "ABD bu üçlü yapının güçlü bir ortağı." şeklinde konuştu.

İsrail Enerji Bakanı Steinitz de East-Med ile ilgili planlamaların ilerlediğini belirterek, bu projenin Avrupa'nın enerji çeşitliliği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"İsrail doğal gazı Mısır'a ihraç edilecek"

Rum yönetimine destek verdiklerini söyleyen Steinitz, İsrail’in Ürdün ve Mısır ile iş birliğinde bulunduğunu anlatarak, “İsrail gazı yaklaşık bir ay içinde Mısır’a ihraç edilecek. Bu doğal gazın bir kısmı da Mısır’daki enerji tesislerinden Avrupa’ya gönderilecek." diye konuştu.

GKRY Enerji Bakanı Lakkotripis de Kıbrıs Adası etrafındaki doğal gaz keşiflerini anımsatarak, "Daha fazlasını bulmayı umuyoruz." dedi. 

Türkiye'nin Rum kesiminin "kara sularında" faaliyetlerde bulunduğunu iddia eden Lakkotripis, ABD'ye desteği için teşekkür etti.

"Yavuz" sondaja başladı

GKRY ada çevresinde tek taraflı ilan ettiği 13 parseli, uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, bölgeye araştırma için dördüncü bir gemi gönderme kararı da aldı. 

Toplantının düzenlendiği sıralarda ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarındaki Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu. 

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayımlanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulmuş, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtilmişti.

GKRY ise, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini değerlendirmeyerek reddetmişti.

(AA)

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