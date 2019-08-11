Ateşkese Hafter engeli
Libya’da AB tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler’in Kurban Bayramı’nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.
4 Nisan’da başkent Trablus’a saldırı düzenleyen Suudi Arabistan ve BAE destekli General Halife Hafter’den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Hafter güçleri, yaşadıkları ağır kayıpların ardından son günlerde sivil noktalara yönelik saldırılarını artırmıştı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı “çatışmalara ara verilmesi çağrısını” desteklediğini ve UMH’nin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
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