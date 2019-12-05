Asteroit avına çıkıyorlar
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'yı olası bir asteroit tehdidinden korumak için güçlerini birleştirme kararı aldı.
2022'DE ÇARPIŞACAKLAR
NASA ve ESA uzmanları geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiş, olası bir asteroit tehdidine karşı alınabilecek önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu. Yetkililer, iki kurumun, Didymos adlı ikiz asteroite yönelik bir görev için işbirliği yapacağını duyurdu. NASA’nın DART adı verilen uzay aracı, ikiz asteroitlerden birine çarparak rotayı yeniden yönlendirmeye çalışacak. ESA’nın göreve katılacak olan HERA adlı aracı ise çarpışma sonrası ortaya çıkan bulguları toplayıp analiz üzerine yoğunlaşacak. Çarpışmanın, 2022 yılında meydana gelmesi öngörülüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'nin Ortadoğu'ya 14 bin ek asker göndereceği iddia edildi
- Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı milyonlarca işçi greve gidecek
- Trump gıda yardımı şartlarını zorlaştırıyor: ABD'de 700 bin kişinin yardımı kesilebilir
- ABD'de polisler BolaWrap kullanmaya başladı!
- YouTube’un CEO’su çocuklarına YouTube’u yasaklamış