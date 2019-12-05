Asteroit avına çıkıyorlar

2022'DE ÇARPIŞACAKLAR

NASA ve ESA uzmanları geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiş, olası bir asteroit tehdidine karşı alınabilecek önlemler üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu. Yetkililer, iki kurumun, Didymos adlı ikiz asteroite yönelik bir görev için işbirliği yapacağını duyurdu. NASA’nın DART adı verilen uzay aracı, ikiz asteroitlerden birine çarparak rotayı yeniden yönlendirmeye çalışacak. ESA’nın göreve katılacak olan HERA adlı aracı ise çarpışma sonrası ortaya çıkan bulguları toplayıp analiz üzerine yoğunlaşacak. Çarpışmanın, 2022 yılında meydana gelmesi öngörülüyor.