Askerlikten kaçış mürüvveti

ŞÜPHE UYANDIRDI

Belli bir yaşa gelmiş gençler için zorunlu tutulan askerlik görevinde Ukrayna’da bazı istisnalar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de engelli eşine bakmak zorunda olan erkekler. Bu istisnayı fırsat bilen 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk isimli genç, kendisinden 57 yaş büyük olan kuzeni 81 yaşındaki Zinaida Illarionovna’yla dünyaevine girdi. Ancak durum yerel basın gazetecilerinin dikkatini çekti.

“ÇOK İYİ BİR EŞ”

Evliliği ‘şüpheli’ bulan muhabirler, gencin hilesini ortaya çıkarmak için yaşlı kadınla röportaja gitti ancak beklemedikleri bir cevap aldı. 81 yaşındaki Illarionovna, tüm iddiaları reddederek genç kuzeninin çok iyi bir eş olduğunu, kendisine çok iyi baktığını söyledi. Fakat komşuları, torunları, kızları ya da yeğenlerinin yaşlı kadını sık sık ziyaret etse de, kocasını pek görmediklerini ifade etti.