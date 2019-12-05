Aşk uğruna 5 ayda 1300 km

KAYDEDİLEN EN UZUN YÜRÜYÜŞ

Kendisine eş arayan kaplanın, bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüşü gerçekleştirerek, 5 ayda yaklaşık 1300 kilometre yol katettiği tespit edildi. Eyaletteki 7 bölgeyi gezen vahşi hayvanın, yaban domuzu ve sığırlarla beslendiği belirtildi.