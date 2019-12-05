05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:41:23
Aşk uğruna 5 ayda 1300 km
Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki vahşi yaşam parkında yaşayan 'C1' adlı erkek kaplan, vücuduna GPRS cihazı yerleştirildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
KAYDEDİLEN EN UZUN YÜRÜYÜŞ
Kendisine eş arayan kaplanın, bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüşü gerçekleştirerek, 5 ayda yaklaşık 1300 kilometre yol katettiği tespit edildi. Eyaletteki 7 bölgeyi gezen vahşi hayvanın, yaban domuzu ve sığırlarla beslendiği belirtildi.
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