12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 00:16:54
Aşırı hız uçurdu
ABD'nin New Jersey eyaletinde önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
İKİSİ DE ÖLDÜ
Branden DeMartin isimli sürücü, Porsche marka otomobiliyle Toms River bölgesinde aşırı hız yaparken, aracının kontrolünü kabederek refüje çarptı. Lüks otomobil çarpmanın etkisiyle ‘uçarak’ yol kenarındaki binanın ofis olarak kullanılan ikinci katına girdi. Kazada, Demartin ve ön yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Daniel Foley öldü. Kaza sırasında ofiste kimsenin bulunmadığı belirtildi.
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