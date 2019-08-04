Asıl nükleer silah krizi 2021'de başlayacak

Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren siyaset uzmanı Mölling, ABD'nin INF'yi ihlal ettiğini öne sürdüğü 9M729 tipi Rus füzesinin öncelikle Avrupa ülkelerini tehdit ettiğini savundu.

9M729'un birkaç dakika içinde Lizbon hariç tüm Avrupa başkentlerini imha edebileceğini belirten Alman siyaset uzmanı, Avrupalıların çok savunmasız bir durumda olduğunu kaydetti.

9M729'un ABD topraklarına ulaşamayacağını ancak Washington'un yeni silahların geliştirilmesine önem vermesi gerektiğini söyleyen Mölling, "Şu anda temel soru, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın caydırıcılık potansiyelini en aza indirgemek için nükleer veya nükleer olmayan silahları modernize etme kararı alıp almayacaklarıdır. NATO öncelikle nükleer olmayan silahlar alanında harekete geçmeli, Rus füzelerini etkisiz hale getirmek için hava savunma sistemlerini geliştirmeli" dedi.

Diğer taraftan da saldırı kapasitesinin geliştirilmesinin gerekeceğini belirten Mölling, bunun için NATO'nun Rus komuta merkezlerini imha edebilecek füzelere ihtiyacı olduğunu savundu.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Ancak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 9M729'un menzilinin 476 kilometre olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma, Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

(Sputnik)