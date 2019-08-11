Asıl ırkçı Hollywood!

Trump, Hollywood'da üretilen filmlerin ABD’ye zarar verdiğini savunarak, “Yaptıkları birçok türde film, ülkemiz için gerçekten tehlikeli. Hollywood'un yaptığı işler, ülkemize büyük zarar veren işler.

YILDIZLAR ELEŞTİRİYOR

Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı” diye konuştu. Hollywood’la çalışanları “elit” bulmadığını kaydeden Trump, elitlerin “arkasından gidilen” kişiler olduğunu söyledi. Başkanlık görevinden önce uzun yıllar televizyon dünyasında programlar yapan Trump, bazı Hollywood yıldızları tarafından şiddetle eleştiriliyor ve “ırkçı” olarak nitelendiriliyor.