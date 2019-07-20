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20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:32:54 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:34:03

ASEAN ile Türkiye arasında 5 yıllık yol haritası kabul edildi

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği ile Türkiye arasında, karşılıklı iş birliğini ilerletmeye yönelik 5 yıllık yol haritası kabul edildi.

ASEAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün düzenlenen 2. ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi toplantısında, ASEAN ve Türkiye arasında "Pratik İşbirliği Alanları" yol haritası kabul edildi.

2019-2023 dönemini kapsayan yol haritası, ASEAN ile Türkiye arasında katılım ve iş birliği için genel bir çerçeve oluşturacak.

Açıklamaya göre her iki taraf da "Pratik İşbirliği Alanları"nı etkili şekilde uygulamak için güçlü şekilde taahhütte bulundu. Gelecekte ASEAN ile Türkiye arasında iş birliği projelerini finanse etmek adına özel bir fon oluşturuldu.

Taraflar, terörle mücadele ve aşırıcılık, ticaret ve yatırım, e-ticaret, kamu-özel ortaklığı, yenilenebilir enerji kaynakları, afet yönetimi, turizm, eğitim, teknoloji, ASEAN akıllı şehirler ağı, sürdürülebilir kalkınma ve kültür gibi alanlarda iş birliğini artırmanın yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ve ASEAN Siyasi-Güvenlik Topluluğu Departmanı Genel Sekreter Yardımcısı Hoang Anh Tuan'ın başkanlık ettiği toplantıya, ASEAN Daimi Temsilciler Komitesi üyeleri ve Türk diplomatlar katıldı.

Türkiye, 1967'de kurulan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'nın daimi üyesi olduğu ASEAN'a 2017 yılında "Sektörel Diyalog Ortağı" olmuştu.

(AA)

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