Artık oyuncaklı menü olmayacak

YARIM MİLYON KİŞİ DESTEKLEDİ

ABD’li Burger King şirketi, menülerle birlikte hediye olarak verdiği plastik oyuncukları kaldırıyor. Şirket, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, onları geri dönüştüreceğini belirtti. Şirket bu kararı, İngiltere’deki iki kardeşin çağrısının ardından aldı. Ella ve Caitlin McEwan isimli kardeşler, “Çevreyi düşünün, plastik oyuncak vermeyin. Çocuklar onlarla birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar doğaya zarar veriyor” diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye, yarım milyondan fazla kişi destek vermişti.