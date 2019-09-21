21 Eylül 2019 Cumartesi 19:13:40 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 19:14:25
Arnavutluk'ta korkutan deprem
Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın yaklaşık 30 kilometre batısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu, depremin büyüklüğünün 5,6 şiddetinde olduğunu bildirdi. Deprem sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken, deprem başkent Tiran’da paniğe neden oldu. Birçok insan deprem sonrası sokağa döküldü. Depremin merkezine yakın kıyı kenti Durres kasabasında, bir apartmanın ağır hasar gördüğü bildirildi.
DHA
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