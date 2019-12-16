Arjantin'de gaspçılara direnirken öldürülen İngiliz turist, milyoner iş insanı çıktı

  • Bist 100
    110374
  • Dolar
    5,8473
  • Euro
    6,5081
  • Altın
    277,1870
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Semih Şentürk amatöre düştü! Yeni takımı şaşırttı Semih Şentürk amatöre düştü! Yeni takımı şaşırttı
Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü? Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?
Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü' Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü'
Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım Babel'den Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi
Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kimdir? Doya Doya Moda Ecenur Sarıhasan kaç yaşında?
Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor Kante, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Ukrayna'da yakalandı
Sivasspor zirveyi sevdi Sivasspor zirveyi sevdi
Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor
Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi Kantinlerde sağlıklı gıdaların çocukları cezbedecek şekilde sunulması önerisi
Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soruları ne zaman yayınlanır?
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak 2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için üçüncü toplantı yarın yapılacak
Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi
Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde 2. yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi son gelişmeler haberimizde
Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da fazla verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:52:43 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:12:02

Arjantin'de gaspçılara direnirken öldürülen İngiliz turist, milyoner iş insanı çıktı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki gaspçıya direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş insanı olduğu ortaya çıktı. Trajik bir şekilde ölen Gibbard'ın geçen yıl 20 milyon sterlin kazandığı öğrenildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e turizm amaçlı gelen 50 yaşındaki Gibbard ve 28 yaşındaki üvey oğlu Stefan Joshua Zone, dün lüks bir otelin önünde iki kişinin saldırısına uğradı.

Ülke basınında yer alan güvenlik kamerası görüntülerine, şehrin en güvenlikli bölgelerinden Puerto Madero'daki 5 yıldızlı Faena Otel'in önünde Gibbard ve Zone'nin iki kişinin gasp girişimine direndiği sırada, gaspçılardan birinin ateş açması sonucu Gibbard'ın hayatını kaybettiği, üvey oğlu Zone'nin bacağından yaralandığı yansıdı.

Annesi, eşi, üvey oğlu ve üvey oğlunun kız arkadaşıyla turizm amaçlı Arjantin'e gelen ve koltuk altından girip göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle ölen Gibbard'ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan milyoner olduğu ortaya çıktı.

Londra'nın kuzeyindeki Lowick semtinde yaşayan Gibbard'ın yönettiği aile şirketinin geçen yıl yaklaşık 20 milyon sterlin gelir elde ettiği öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği The luxury Hotel Faena

İki şüpheli gözaltında

Arjantin'de yayın yapan TN televizyonunun haberine göre, Gibbard'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı.

Gibbard'ın havaalanından çıktıktan sonra takip edildiği ve olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

"Tolerans gösteremeyiz"

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, katıldığı bir radyo programında turistlerin saldırıya uğramasını kınadı ve suçluların bir an önce bulunmasını beklediğini söyledi.

Fernandez, suçluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda sert olmalıyız, tolerans gösteremeyiz. Sorumluları bulmalı ve adaletin titizliğiyle yaptıklarının hesabını vermelerini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ