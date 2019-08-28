  • Bist 100
    95908.4
  • Dolar
    5,8150
  • Euro
    6,4594
  • Altın
    286,9960
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bond’un Ay aracına 3.6 milyon TL Bond’un Ay aracına 3.6 milyon TL
Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı
Falcao'ya menajer engeli Falcao'ya menajer engeli
İmran Han Keşmir için Fransa ve Ürdün liderleriyle görüşme gerçekleştirdi İmran Han Keşmir için Fransa ve Ürdün liderleriyle görüşme gerçekleştirdi
Kartal 4 koldan transfer için bastırıyor! Kartal 4 koldan transfer için bastırıyor!
Arjantin'de binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi Arjantin'de binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi
Fener'in sol beki Rize'den Fener'in sol beki Rize'den
Elazığ'da haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi Elazığ'da haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavi edildi Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavi edildi
Sukhoi S-70 Okhotnik ağır taarruz İHA'sı seri teslimatları 2025'te başlayacak Sukhoi S-70 Okhotnik ağır taarruz İHA'sı seri teslimatları 2025'te başlayacak
Filenin Sultanları, Fransa'yı rahat geçti Filenin Sultanları, Fransa'yı rahat geçti
Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı
Pakistan ile Afganistan arasında gerginlik Pakistan ile Afganistan arasında gerginlik
Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Thiago Maia'da son dakika pürüzü çıktı! Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Thiago Maia'da son dakika pürüzü çıktı!
"CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici" "CHP'nin terör örgütünün açıklamalarına bağlı siyaset yaptığını görmek üzüntü verici"
Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
AEK teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou: Trabzonspor'u elememiz mucize olur AEK teknik sorumlusu Nikos Kostenoglou: Trabzonspor'u elememiz mucize olur
CHP'li İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı CHP'li İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı
Bülent Uygun, Diagne için Katar'dan 12 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini iddia etti Bülent Uygun, Diagne için Katar'dan 12 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini iddia etti
Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
"Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi" "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi"
ABD, Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak ABD, Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:38:26 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:40:16

Arjantin'de binlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi

Arjantin'de binlerce kişi, maaşlara zam yapılması ve sosyal yardımların artırılması talebiyle protesto düzenledi.

Arjantin'de binlerce kişi, sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol görüşlü örgütlerin öncülüğünde, başkent Buenos Aires'te "Ulusal Mücadele Günü" adlı gösteri düzenlendi.

Gösteri nedeniyle binlerce kişi, sabah saatlerinde, sokağa çıktı.

Şehrin başlıca otoyollarından 25 Mayıs Otobanı, göstericilerin yolu kesmesi nedeniyle 4 saatten fazla trafiğe kapandı.

Gösterilere şehrin farklı yerlerinde başlayan gruplar, şehir merkezi yakınında bulunan Sosyal Gelişme Bakanlığının yakınında toplandı.

Metro çalışanları da göstericilere destek vererek iş bırakma eylemi yaptı.

Gösteriler nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Hükümet karşıtı pankart taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, hükümetten, acil gıda kanunun yeniden yürürlüğe girmesini, maaşlara zam yapmasını ve 2 bin Arjantin pezosu (200 TL) sosyal yardım yapmasını talep etti.

2002 yılında kabul edilen ve bir yıl yürürlükte kaldıktan sonra askıya alınan acil gıda kanunu, 16 yaşından küçük çocukların beslenmesini garanti altına almak için Ulusal Gıda ve Beslenme Güvenliği Programının kurulmasını öngörüyor.

Ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları, uzun süredir bu kanunun yürürlüğe girmesini talep ediyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ