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11 Ağustos 2019 Pazar 20:45:21 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:46:23

Arjantin Devlet Başkanı Macri'den "ön seçim" yorumu

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ülkede düzenlenen ön seçimlerle ilgili "Bu seçimler gerek dış ilişkilerimizde gerek iç politikamızda, Arjantin için çok şey ifade ediyor çünkü ülkenin gelecek 30 yılını belirliyor." ifadesini kullandı.

Ülkede 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçiminde yarışacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerde oyunu kullanan Macri, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macri, "Umarım bütün herkes oy kullanmaya gider, demokrasi için büyük bir sevinç günü olacak." dedi.

Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik soruya Macri, "Sizden sabırlı olmanızı bekliyorum çünkü sonuçlar 22.30 (TSİ 04.30) civarında açıklanacak." cevabını verdi.

Macri, ön seçimlerin önemine işaret ederek, "Bu seçimler gerek dış ilişkilerimizde gerek iç politikamızda, Arjantin için çok şey ifade ediyor çünkü ülkenin gelecek 30 yılını belirliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Arjantin'de ön seçimler

Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullanıyor.

Ön seçim, siyasi tarafların seçim öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy miktarının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.

(AA)

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