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08 Ağustos 2019 Perşembe 08:52:02 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:01:25

Arjantin AMIA saldırısıyla suçlanan İranlıların mal varlıklarını donduracak

Arjantin, 1994'te Yahudi Kültür Merkezine düzenlenen saldırıyla ilişkili olduğu iddia edilen ve ülkenin terör listesine alınan 7 İranlının mal varlıklarını donduracak

Arjantin'de Yahudi Kültür Merkezi (AMIA) saldırısıyla ilişkili olduğu iddia edilen aralarında İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin de olduğu 7 İranlının mal varlıklarının dondurulması istendi.

Arjantin resmi haber ajansı Telam'ın haberine göre, Hazine Bakanlığına bağlı olarak çalışan Finansal Bilgilendirme Birimi (UIF), AMIA saldırısıyla ilişkili olduğu iddia edilen 7 İranlının mal varlıklarının dondurulması için başvuruda bulundu.

UIF Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Talerico imzasıyla çıkan resmi talebin, Federal Savcı Sabestian Basso tarafından UIF'e iletildiği bildirildi.

Saldırıyla ilgisi olduğu ileri sürülen kişilerin mal varlıklarının başlangıçta 6 ay süreyle dondurulmasını kapsayan talebin yürürlüğe girmesi için AMIA saldırısı soruşturmasına bakan Hakim Rodolfo Canicoba Corral tarafından onaylanması gerekiyor.

Mal varlıklarının dondurulması istenen İranlıların, geçen ay Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin imzaladığı kararnameyle oluşturulan Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesinde (Repet) yer aldığı belirtildi.

Velayetinin yanı sıra mal varlıklarının dondurulması istenilenler arasında İran'ın eski Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, eski İran İstihbarat Bakanı Ali Fallahian, İran'ın eski Buenos Aires Büyükelçisi Hadi Süleymanpur, İran'ın Eski Buenos Aires Kültür Ateşesi Muhsin Rabbani, Muhsin Rezai ve Ahmed Asgari de yer alıyor.

UIF, AMIA saldırısıyla suçlanan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama çıkarılan bu kişilerin Hizbullah ile bağlantılı olduğunu ve AMIA saldırısında rol aldıklarını belirtti.

Arjantin'in, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

UIF de Hizbullah'ın ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasını talep etmiş ve yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak nitelendirmişti.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie de UIF'in talebinden bir gün sonra Hizbullah'ın terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi'ne kaydedildiğini açıklamıştı.

AMIA saldırısı 

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen AMIA saldırısı 1994'te düzenlenmişti. Saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan İran istihbaratı ve Hizbullah sorumlu tutulmuştu.

Ülkenin önceki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, İran ile ticari ilişkilerin bozulmaması için saldırının İranlı zanlılarını aklamaya söz vermek suçuyla itham edilmiş ancak Kirchner suçlamaları reddetmişti.

Soruşturmayı yürüten eski Federal Savcı Alberto Nisman, Kirchner'ın İran ile anlaşma yaptığını ileri sürmüş ve kanıtları Kongre'ye sunacağını açıklamasının ardından evinde ölü bulunmuştu.

AA

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