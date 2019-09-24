Arap vekillerden Bibi hamlesi 

Ülkede “Koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak” tartışması devam ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, Netanyahu'nun en büyük rakibi Benny Gantz liderliğindeki ittifaka desteğini açıkladı. Arap Bloku’nun 13 sandalyesi bulunuyor. Bu destekle Gantz'ın liderlik ettiği merkez sol blokun kazandığı sandalye sayısı 57'ye çıktı. Sağ kanata liderlik eden Netanyahu'nun ise şu an için 55 sandalyesi bulunuyor. Parlamentoda hükümet kurmak için 61 sandalyenin bulunması gerekiyor.