Arap koalisyonundan Sana'da operasyon

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye Televizyonunun haberinde, koalisyon güçlerinin, Sana'daki meşru askeri noktaları hedef almak üzere operasyon başlattığı ve Husilere ait mevzilerin vurulduğu belirtildi.

Halka, Husilere ait askeri noktalara yakın yerlerde bulunmama çağrısı yapılan haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Sana'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait uçaklar dün akşam geç saatlerde Sana'nın güneyindeki Cebel Attan ve Cebel Esved'deki askeri noktalara yoğun hava saldırısı düzenledi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)