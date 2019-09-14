Arabayla girdiler botla çıktılar

HASAR BÜYÜK

İspanya’da sel felaketi yaşanıyor. Günlerdir süren şiddetli yağışlar beraberinde seli de getirdi. Günlük hayatı durma noktasına getiren yağmur nedeniyle Albacete bölgesinde bir çift, bulundukları aracın sel sularında sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti. Birçok araç ve yapıda maddi hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi sel sularının evlerine girmesiyle içeride mahsur kaldı. Uzmanlar, yağışların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.