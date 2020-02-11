11 Şubat 2020 Salı 17:18:40 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:33:34
AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline komik ceza
Avrupa'nın Türk düşmanlığı yine gözler önüne serildi. AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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