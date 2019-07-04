  • Bist 100
    99.382
  • Dolar
    5,5969
  • Euro
    6,3240
  • Altın
    254,6079
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız
Meclis'teki yemek fiyatlarına zam geliyor Meclis'teki yemek fiyatlarına zam geliyor
4 Temmuz reyting sonuçları! Güven Bana mı, Benim Tatlı Yalanım mı, Pers Prensi Zamanın Kumları mı kim birinci oldu? 4 Temmuz reyting sonuçları! Güven Bana mı, Benim Tatlı Yalanım mı, Pers Prensi Zamanın Kumları mı kim birinci oldu?
300 kedi üzerinde çalıştılar; bilimsel olarak kanıtlandı! Sağır değiller 300 kedi üzerinde çalıştılar; bilimsel olarak kanıtlandı! Sağır değiller
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu sallanıyor Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu sallanıyor
Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? Pers Prensi Zamanın Kumları izle Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? Pers Prensi Zamanın Kumları izle
Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi
İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı
Afganistan'da Taliban ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü Afganistan'da Taliban ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü
Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Deniz üstü rüzgar enerjisinde patlama yaşanacak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Deniz üstü rüzgar enerjisinde patlama yaşanacak
Buse Varol: 'O zaman bir tane de benden olsun' Buse Varol: 'O zaman bir tane de benden olsun'
Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti
Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay
Türkiye, Avrupa'ya çelik ihracatı yapan ülkeler arasında rekor artışla birinci sıraya yükseldi Türkiye, Avrupa'ya çelik ihracatı yapan ülkeler arasında rekor artışla birinci sıraya yükseldi
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı giriş belgeleri açıklandı KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı giriş belgeleri açıklandı
Kars'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı Kars'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu
Gülümseten görüntü... Sıcaktan bunaldı, çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı Gülümseten görüntü... Sıcaktan bunaldı, çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler? Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:46:15 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:46:54

AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız

Avrupa Parlamentosu üyeleri, liste başı adaylar göz ardı edilerek yeni başkan adaylarının seçilmesiyle ilgili ciddi çekincelerinin bulunduğunu duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin liderlerinin temel kurumlara atanacak başkanlar üzerinde vardığı anlaşmadan memnun olmadıklarını duyurdu.

AP üyeleri, Strazburg'da düzenlenen Genel Kurulda AB Liderler Zirvesi'nden çıkan başkanlık paketini ele aldı.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "AP üyelerinin, liste başı adaylar göz ardı edilerek yeni başkan adaylarının seçilmesiyle ilgili ciddi çekinceleri bulunuyor." ifadesine yer verildi.

"Spitzenkandidat sürecinin uygulanmaması üzüntü verici"

Açıklamada, üyelerin AB Komisyonu Başkanının AP'deki siyasi grupların liste başı adaylarından seçilmesini öngören Spitzenkandidat sürecinin uygulanmamasından üzüntü duyduğu belirtildi.

AB Konseyinin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve komisyonda başkan yardımcılarının atanmasına müdahil olarak "yetkisini aştığı" kaydedilen açıklamada, Doğu Avrupa ülkelerinin üst düzey pozisyonlarda temsil edilmediğine ve tüm sürecin hukukun üstünlüğüne saygı duymayan bazı üye ülkeler tarafından şekillendirildiğine dikkat çekildi.

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciliğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciliği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor.

(AA)

Sıcak saatler: İran ile Suudi Arabistan burun buruna
Peru'dan Türkiye'ye Venezuela krizi için davet
İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay
Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi
Müthiş başarı! Türkiye, Rusya ve Çin'i geride bıraktı... Rekor artışla birinciliğe oturdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Yıllar sonra itiraf etti: Beni affet, emri Fethullah Gülen verdi
HDP ile İP arasındaki "Haddinizi bilin" kavgası alevlendi
Nevşin Mengü bir ABD'liden daha fanatikçe S-400'ü kötüledi
Teslimata sayılı günler kaldı... Peki S-400’lerin özellikleri neler?
ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik!
Eşi ve bebeğinin yanında kurşun yağmuru! İşte o korkunç an!
Çavuşoğlu'ndan Washington Post'a tokat gibi soru: Bağdadi'nin de makalesini yayınlar mı?
Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı
Emekliye yüzde 5 zam
Monchi'den Banega açıklaması: Onu satmayı düşünmüyoruz
Teröristbaşı Cemil Bayık ABD'nin de terör listesinde üst sıralarda
Türkiye'den İsviçre'ye terör notası
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ