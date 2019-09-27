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27 Eylül 2019 Cuma 17:33:13 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 17:33:59

AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky başkanlığa seçilirken, Renew Grubu Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük birinci başkan yardımcısı oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) yeni üyelerini seçti.

AP'de dün yapılan seçimde, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı (Group of the Greens/European Free Alliance) Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky başkanlığa seçilirken, Renew Grubu Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük birinci başkan yardımcısı oldu.

Küçük, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, AB'nin stratejik bir ortağıdır. Şüphesiz ki mülteci krizinde Türkiye olmasaydı önemli sıkıntılar yaşanacaktı. Ancak ilişkiler sadece mülteciler konusuyla sınırlı kalmamalı, ekonomik ve kültürel konularda da iş birliği geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO ve Balkanlar'da da büyük bir rol oynadığına dikkati çeken Küçük, "Bu bağlamda Avrupa’nın Türkiye ile iyi bir temas içinde olması, düzenli ve prensipli çalışmalarda bulunması AB'nin de yararına olacaktır. Türkiye’ye karşı vurdumduymaz olmam mümkün değildir. Türkiye Bulgaristan’ın sınır komşusudur, 1 milyona yakın soydaşımız da orada yaşamaktadır. Dolayısıyla Türkiye bizim için dost bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, "İlişkiler geliştikçe ve ziyaretler arttıkça Avrupalıların da Türk vatandaşlarını yabancı gibi değil, Avrupa vatandaşı gibi göreceklerine inanıyorum. Çünkü Türk insanları demokrasiye inanan Avrupa vatandaşlarıdır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-AB ilişkilerinde çok taraflı kırılmalar yaşandığını ancak ileriye dair umutlu olduğunu belirten Küçük, gelecek beş yılda AP, AB Komisyonu ve AB Konseyinde ileri görüşlü yönetimler üzerinden tesis edilecek sağlam ve sürdürülebilir ilişkilerin kurulması arzusunda olduğunu kaydetti.

Karma Parlamento Komisyonu

KPK, Ortaklık Konseyi tarafından, AP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen iş birliği ve temasları kolaylaştırmak ve AB-Türkiye ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuştu. KPK, TBMM'nin ve AP'nin eşit sayıda temsilcisinden oluşuyor.

Son Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 19-20 Aralık 2018'de Ankara'da yapılmıştı.

(AA)

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