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03 Şubat 2020 Pazartesi 19:39:34 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 19:40:36

AP Başkanı Sassoli: Arnavutluk'un AB'ye üyelik süreci başlatılmalı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Başbakan Edi Rama ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sassoli, Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasından yana olduğunu, Arnavutluk'un talep edilen reformlar noktasında önemli işler yaptığını kaydetti.

Sassoli, Arnavutluk'un üyelik sürecinin önemli, stratejik, yararlı ve gerekli olduğunu vurgulayarak, daha fazla şeffaflık, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele noktasında atılan her adımın Arnavutluk'un ve vatandaşlarının yararına olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini kaydeden Sassoli, AP, AB Komisyonu ve diğer AB üyesi ülkelerin de bu kanaatte olduğunu ifade etti.

Rama ise Sassoli ile yaptıkları görüşmenin ana gündem maddesinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye entegrasyon süreci olduğunu aktararak, Brüksel'deki siyasi sahnenin önemli figürleri arasında yer alan Sassoli'nin, Arnavutluk'un ve Arnavutların kadim dostu olduğunu kaydetti.

Hükümet olarak çalışmalarını katılım müzakereleri başlatılmış gibi sürdürdüklerini söyleyen Rama, "Çünkü bu iş Brüksel, Paris veya Berlin'de talep edildiği için yapılan bir iş değil. Bu iş, Arnavutluk'un AB'nin tüm standartlarına sahip bir ülkeye dönüştürülmesi gerekliliği için yapılan bir iş." dedi.

Hiçbir ülkenin katılım müzakerelerinin başlatılmasından önce Arnavutluk kadar iş yapmadığını savunan Rama, "Bazıları üye olduktan sonra dahi reformlar yaptı. Geleceğimiz ve çocuklarımız için reformlara ihtiyacımız var. Çünkü bizim için doğru olan bu." dedi.

Temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile de görüşen Sassoli'nin, Cumhurbaşkanı İlir Meta ile görüşmesi ve Arnavutluk Meclisi'nde konuşması bekleniyor.

AA

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