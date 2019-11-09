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09 Kasım 2019 Cumartesi 00:13:07 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:14:21

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablo kesilerek engellendi.

Çoğunlukla Faslıların gittiği Mavi Cami'de, kimliği belli olmayan kişiler tarafından çatıdaki kablonun kesilmesi sonucu cuma namazı ezanı hoparlörden okunamadı.

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylar önce duyurusu yapılan cuma namazı ezanının, hoparlöre giden kablonun kesilmesi nedeniyle okunamadığını ve gelecek haftaya ertelendiğini söyledi.

Wildeman, ezan için halkın ve basının cami önünde beklediğini belirterek, ertelenme nedeniyle üzgün olduklarını aktardı.

Ezan sesinin hoparlörden çıkmamasının ilk etapta sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu zannettiklerini belirten Wildeman, "Namaz sonrası sebebini araştırdığımızda caminin çatısında hoparlöre giden bir kablonun kesildiğini fark ettik. Bunu yapan kişiyi bilmiyoruz. Muhtemelen ezanın hoparlörden okunmasına karşı olan birisi." dedi.

Wildeman, kablonun bilerek kesildiğine dikkat çekerek, "Bugün cuma namazında bir sıkıntı yaşamamak için dün akşam ses sistemini kontrol ettik ve deneme yaptık. Kablo dün gece veya sabah kesilmiş olması lazım." ifadesini kullandı.

Son yıllarda ülkedeki camilere karşı çok kez İslamofobik saldırı yapıldığına işaret eden Wildeman, "Bu durum farklı. Olayı fazla büyütmeden sadece bir kablonun kesilmesi olarak görmek istiyoruz. Önceliğimiz kabloyu tamir edip haftaya cuma namazında tekrar denemek." diye konuştu.

Wildeman, olayla ilgili polise şikayette bulunmayı düşündüklerini dile getirdi.

Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda'da, 1980'li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, geçen hafta belediye meclis toplantısında konuyla ilgili yapılan oturumda, ezanda geçen "Allahu Ekber" kelimesinin bir çok kişi için şiddet çağrıştırdığını ifade ederek, "Bunu inkar edemem ve kesinlikle istemiyorum." demişti.

Halsema ayrıca, anayasaya göre kilise çanı ve ezan arasında ayrım yapılmadığından dolayı ezanı yasaklamaları halinde bunun kilise çanlarına da geçerli olması gerektiğini belirterek, "Bu aslında iyi bir şey çünkü din özgürlüğü her din için geçerlidir." açıklamasında bulunmuştu.

Aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi'nin (FvD), Mavi Cami'de ezanın hoparlörden okunacağının duyurulması üzerine Temsilciler Meclisi'nde ülkede ezanın yasaklanması için sunduğu önerge kabul edilmemişti.

Anayasa gereği yasaklama yetkisi olmayan belediyeler, sadece ezanın süresi ve sesin desibeli konusunda kısıtlama getirme yetkisine sahip.

Yaklaşık 500 cami bulunan Hollanda'nın farklı kentlerindeki bazı camilerde ezan yaklaşık 30 yıldır hoparlörden okunuyor.

AA

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