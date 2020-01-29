Amerikan basını Trump'ı yerden yere vurdu: Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı

  • Bist 100
    120137
  • Dolar
    5,9475
  • Euro
    6,5466
  • Altın
    299,7590
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı
Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı
Gamze Erçel doğum anını paylaştı Gamze Erçel doğum anını paylaştı
Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi
Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi
Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin
Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Siachen: Üçüncü Kutup Siachen: Üçüncü Kutup
Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri
Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi
KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak KOSGEB KOBİ'lere 12 ay ödemesiz 100 bin TL kredi! Faiz de alınmayacak
Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi Antalyaspor Arda Turan transferi için devreye girdi
Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:05:42 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 10:35:53

Amerikan basını Trump'ı yerden yere vurdu: Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu planı Amerikan medyasında geniş yer buldu. Ülkenin en etkili gazetelerinden York Times sözde planı, "Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı" başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'da açıkladığı tek taraflı Orta Doğu barış planı, Senatoda devam eden azil yargılaması haberlerine rağmen Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Washington Post gazetesi, "Trump, işe yarayıp yaramayacağı şüphesi devam ederken İsrail-Filistin barış paketini açıkladı" başlığıyla verdiği haberinde, söz konusu planın İsrail'in istediği tüm unsurları sağladığına işaret etti.

Gazete ayrıca, hem Trump'ın içeride azil süreciyle uğraştığı hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi ülkesinde zor bir süreçten geçtiği bir dönemde planın açıklandığına dikkati çekti.

Aynı gazetede yer alan Ishaan Tharoor imzalı analizde de "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın, aslında iki tarafı bir araya getiren bir anlaşma dahi olmadığı belirtildi.

NEW YORK TIMES: TRUMP, GÜÇLÜ ŞEKİLDE İSRAİL'İ KAYIRAN ORTA DOĞU PLANINI AÇIKLADI

New York Times gazetesi ise söz konusu planı, "Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı" başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu.

Planın uzun vadede nitelikli bir Filistin devletinin ortaya çıkmasına imkan vermeyeceğine vurgu yapan gazete, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazar günü Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak planına da dikkati çekti.

CNN: NETANYAHU'NUN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

CNN kanalı da Trump'ın planıyla ilgili haberi, "Trump, İsrail'in ihtiyacını karşılayan ve hızlı şekilde Filistinlilerin reddettiği Orta Doğu planını açıkladı" başlığıyla verdi.

İsrail'in güçlü şekilde desteklendiği belirtilen haberde, planın Netanyahu'nun elini güçlendirecek bir şekilde ve dönemde açıklandığı vurgulandı.

NBC News kanalı, anlaşmanın Filistin tarafına belli koşullara bağlı olarak bir devlet olma imkanı sunarken, İsrail'in egemenlik haklarını en baştan ve kapsamlı şekilde tanıdığına işaret etti.

FOX NEWS: FİLİSTİNLİLER BU ANLAŞMA FIRSATINI KAÇIRMAMALI

Muhafazakar Fox News de söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem de Filistin tarafı için iyi bir anlaşma olduğunu savunduğu haberinde, "Filistinliler bu anlaşma fırsatını kaçırmamalı" yorumuna yer verdi.

ABD'nin önde gelen haber sitelerinden The Hill ise söz konusu planın uygulanması noktasında birçok soru işareti olduğunu, henüz İsrail tarafı ile Filistin tarafı arasında bir orta yol bulunamadığını belirtti.

Önde gelen bir diğer haber portalı Politico'da yer alan analizde, "Bu barış değil, bu güç" başlığıyla Trump'ın amacının Orta Doğu'ya barış getirmek olmadığı kaydedildi. Analizde, Trump'ın tek taraflı barış planının birçok amacının olduğu, ancak İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmanın bu amaçlar arasında yer almadığı vurgulandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ