Amerikan askerlerine TikTok yasağı
ABD Donanması, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yasakladı.
NET BİLGİ VERİLMEDİ
Donanmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; TikTok’un ulusal güvenliğe hangi açılardan tehdit oluşturduğu tam olarak belirtilmezken, hükümetin verdiği telefonlardan uygulamayı kaldırmayan askerlerin, internet ağına girmesinin yasaklanacağı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Uriah Orland, bu emrin “süregelen ve ortaya çıkan tehditlerle” mücadele için gerekli olduğunu söyledi. ABD’li senatörler, geçtiğimiz ay, TikTok'un Çin hükümetiyle bağlantılarının araştırılmasını talep etmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Emmanuel Macron ne yapacağını şaşırdı! Tepki çeken karar
- NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri
- Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor
- İran'da grip salgını alarmı! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
- Darbeci Hafter militanları: Türkiye ile UMH'nin çizdiği deniz sınırları içerisinde, Türk mürettebatın bulunduğu gemiye el konuldu