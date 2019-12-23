Amerikan askerlerine TikTok yasağı

NET BİLGİ VERİLMEDİ

Donanmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; TikTok’un ulusal güvenliğe hangi açılardan tehdit oluşturduğu tam olarak belirtilmezken, hükümetin verdiği telefonlardan uygulamayı kaldırmayan askerlerin, internet ağına girmesinin yasaklanacağı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Uriah Orland, bu emrin “süregelen ve ortaya çıkan tehditlerle” mücadele için gerekli olduğunu söyledi. ABD’li senatörler, geçtiğimiz ay, TikTok'un Çin hükümetiyle bağlantılarının araştırılmasını talep etmişti.