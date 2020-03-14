Amerikalılar ve İngilizlerden sonra bir Türkiye skandalı da Ruslardan
Amerikan ve İngiliz medyasının koronavirüs haberlerini alakasız bir şekilde Türkiye'den ve cami içinden çekilmiş görselleri kullanarak algı yapmaya çalışması büyük tepki çekmişti. Şimdi de benzer bir skandala Ruslar imza attı.
Geçtiğimiz günlerde New York Times (NYT) ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs sebebiyle Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getirmesini Türkiye fotoğrafıyla servis etmiş, gazeteye büyük tepki gelince haberdeki görseller değiştirilmişti.
Dün de benzer bir skandal İngiliz basınında yer almıştı. BBC ve The Sun, Türkiye ile alakası olmayan koronavirüs haberlerine Türkiye'den camii fotoğrafı kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine görseller değiştirilmişti.
BU DEFA RUSLAR YAPTI
ABD ve İngiliz basınında iki gündür bu haberler yer alırken bugün de Rus basınından benzer bir skandala imza atıldı. Russia Today (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. Twitter paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
BİR SKANDAL DA AP'DEN
Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, Başkan Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağı haberinde Türkiye'den bir camii görseli kullandı. AP'nin haberinin altına da çok sayıda tepki geldi.
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