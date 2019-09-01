Amerika ambargoyu esnetti

Abbas Arakçi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Fransa ziyareti ve Emmanuel Macron’la Donald Trump’ın G7 görüşmelerinden sonra, ABD’nin İran’ın petrol ihracatı konusunda esneklik göstermeye başladığını söyledi. Arakçi, “Bu, ABD’nin azami baskı politikasının yarılması ve İran’ın azami direniş politikasının başarısıdır” diye konuştu.

MACRON İSTEMİŞTİ

Arakçi, ABD’nin İran’ın petrol satışları konusunda gösterdiğini iddia ettiği esneklikle ilgili somut bir örnek vermedi. G7 Zirvesi’nde Macron’un, Trump’a İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğuna yönelik iddialar medyada yer almıştı.

GÜNAYDIN TRUMP

Öte yandan İran, ABD Başkanı Trump’ın, fırlatma sırasında infilak ettiğini iddia ettiği uydunun görüntülerini paylaştı. İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Cehromi, Nahid isimli uydunun henüz fırlatılmadığını açıkladı. Cehromi, uyduyla çektirdiği fotoğrafı, “Ben ve Nahid, Günaydın Donald Trump” mesajıyla paylaştı.