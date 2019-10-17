Ameliyatla oğlunu sakatladı

TAKINTILI ANNEYE HAPİS

Bu süreçte çocuk, çok ciddi sonuçları olabilecek tedavi yöntemlerine maruz kaldı. Süt içmeme gibi basit şikâyetlerle başlayan doktor ziyaretleri, kanser gibi vakalara kadar vardı. Hatta annesi Christopher’ı akciğer nakil listesine bile yazdırdı. 13 kez gereksiz yere ameliyat olan çocuk, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Çocuğun babası Ryan Crawford’un şikayeti üzerine açılan davada anneye 6 yıl hapis cezası verildi. Anneye, halk arasında hastalık hastalığı diye bilinen ‘Munchausen sendromu’ teşhisi konuldu.