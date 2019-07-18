Amazon'un kurucusu Jeff Bezos: Dünyayı mahvediyoruz, ben de uzaya yatırım yapıyorum

İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini dile getiren Bezos, "Dünya küçük bir gezegen. Nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünyayı mahvediyoruz" dedi.

İnsanlığın uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte yaşanacak problemlerin önüne geçilebileceğine inandığını belirten Bezos, mikroişlemci gibi üretimi hayli zor olan komplike cihazların uzayda düşük maliyetlerle üretilebileceğini vurguladı. Dünya üzerinde kirliliğe yol açan fabrikaların uzaya taşınabileceğini söyleyen Bezos, dünyanın böylece bu kirlilikten kurtulabileceğini kaydetti.

İnsanların dünya ve uzay arasında yaşamak için gelecekte seçim şansının bulunacağını aktaran Bezos, uzayda güzel bir yaşamın olacağına inandığını ancak bunun gerçekleşmesinin kısa vadede mümkün olmadığını ifade etti.

Uzay hedeflerini ortaya koyarak geleceğe yatırım yaptıklarını söyleyen Bezos, "Büyük değişim bir yıl içinde görülmeye başlanacak. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bezos'un Blue Origin'i kurması 2000 yılına dayanıyor. Ünlü iş adamı, bu şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satıyor ve bu kaynağı Blue Origins'e ayırıyor.

DHA