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09 Temmuz 2019 Salı 14:25:20 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 14:28:42

Alp Başaran, ABD'de Kongre seçimleri için New Jersey eyaletinden aday adayı oldu

ABD'de 2020'de yapılacak Kongre seçimlerinde New Jersey eyaletinden aday adayı olan Alp Başaran, Kongre koltuğuna oturan ilk Türk olmak için gelecek yıl hazirandaki ön seçimlere hazırlanıyor.

ABD'de 2020'de yapılacak Kongre seçimlerinde New Jersey eyaletinden aday adayı olan Alp Başaran, Kongre koltuğuna oturan ilk Türk olmak için "American Dreamer (Amerikan Rüyacısı)" mottosuyla yola çıkıyor.

Seçim kampanyasında kendini Amerikan Rüyacısı olarak niteleyen Başaran, 2020'de yapılacak Kongre seçimlerinde New Jersey 9. bölgeden Temsilciler Meclisi adayı olmak için gelecek haziranda yapılacak ön seçimlere hazırlanıyor.

Başaran, seçimlerden zaferle çıkması durumunda, ABD'de Kongre koltuğuna oturan ilk Türk olacak.

Henüz 4 yaşındayken ailesiyle ABD'ye gelen ve uzun yıllar kaçak yaşadıktan sonra Green Card alan ve ABD vatandaşı olan Başaran, 33 yıldır New Jersey'de ikamet ediyor.

New Jersey'deki Fort Lee Lisesi'nden mezun olduktan sonra Vanderbilt Üniversitesi'nde tarih, psikoloji ve ekonomi bölümlerinde eğitimini tamamlayan Başaran, Los Angeles California Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

AMERİKAN RÜYASININ BİTMEK ÜZERE OLMASI ONU SİYASETE İTTİ

Uzun yıllar Manhattan'daki dünyaca ünlü hukuk şirketlerinde çalışan ve önemli konferanslara imza atan Başaran, siyasete atılma sürecini ve Kongre'deki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana ülkenin "mayasını" değiştirdiğini vurgulayan Başaran, mevcut yönetimin göçmen, vergi ve ekonomi politikalarının Amerikan rüyasının sonunu getirmek üzere olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin politikalarının gelir dağılımı eşitsizliği, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık gibi durumlara yol açtığına dikkati çeken Başaran şöyle devam etti:

"Bunların hepsinin değişmesi gerek. Benim en büyük korkum da aday olmama vesile olan en büyük fikir de şuydu; Donald Trump seçildiğinden beri sadece karanlık bir döneme girmedik, Amerikan rüyası da bitmek üzere. Ben Amerikan rüyasından nasıl kendim faydalandıysam ilerde bunu çocuklarıma da bir miras olarak bırakmak istiyorum." 

"AMERİKALI TÜRKLER ABD'YE EN ÇOK KATKIDA BULUNAN MİLLETLERDEN BİRİ"

ABD'de yaşayan Türklerin bu ülkeye çok büyük katkıları olduğuna işaret eden Başaran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en güçlü devleti ABD ise Amerikalı Türkler de bu ülkeye en çok katkıda bulunan milletlerden biri. Buna rağmen Amerikan siyasetinde en ufak bir etkide bulunamadık. Federal düzeyde bir tane bile temsilcimiz olmadı. Eğer federal düzeyde sesiniz yoksa o zaman susmaya mahkumsunuz. Bu şartlar altında Amerikalı Türklere diyorum ki 'sesiniz ben olayım'. Artık bunun vakti geldi de geçiyor bile."  

35 BİN OY VE 1,5 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

ABD'de ön seçime katılımın az olduğuna işaret eden Başaran, buna rağmen bölgenin demokrat ağırlıklı olması nedeniyle ön seçimden sonra Kongre'nin garanti olduğunu vurguladı.

Başaran, seçimler için 35 bin oya ve 1,5 milyon dolara ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Bölgenin demokrat ağırlıklı olması nedeniyle ön seçimden sonra Kongre'nin garanti olduğunu vurgulayan Başaran, şunları kaydetti:

"Ben sancağı çektim, tarih yazmak için yola koyuldum. Tüm Amerikalı Türklerin desteğini bekliyorum. Çünkü bu iş garanti. Yeter ki insanlar ayağa kalsın. Amerikan siyasetinde biz de varız desin bu iş biter."

AA

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