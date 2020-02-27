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27 Şubat 2020 Perşembe 11:22:48 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:02:07

Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak

Berlin İçişleri Bakanı Geisel, eyaletteki camilerin üniformalı ve sivil polis tarafından daha iyi korunacağını söyledi. Geisel, Müslümanlara ait bütün lokallerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

Almanya'nın Hessen eyaletinin Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırının ardından Berlin eyaletinde Müslümanlara ait lokal ve camilerde güvenlik önlemleri artırılacak.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel tarafından bugün yapılan açıklamada, özellikle kentteki büyük camilerin üniformalı ve sivil polisler tarafından daha iyi korunacağını belirtti. Geisel, Cuma namazı sırasında camilerdeki polis korumasının artırılacağını da sözlerine ekledi. Berlin'de 107 cami bulunuyor.

Geisel, camilerde polis korumasının yanı sıra binanın yapısına ilişkin tedbirlerin de artırılacağını ifade etti. Halle'deki sinagogta bulunan güvenlik kapısının "bir katliamı engellediğini" hatırlatan Geisel, camilerde bu tür önlemlerin artırılması için Berlin'de 2020 ve 2021 yılları için 5'er milyon euro kaynak ayrıldığını söyledi. 9 Ekim 2019'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagogu hedef alan saldırı girişiminde, binadaki güvenlik kapısı nedeniyle saldırgan içeri girememiş, bunun üzerine elindeki silahla ateş açarak sinagog yakınlarında iki kişiyi öldürmüştü.

Eyalet İçişleri Bakanı, camilerin yanı sıra ihtiyaç duyulan her yerde güvenlik önlemlerinin artırılacağına işaret ederek, "Çok sayıda insanın bir araya geldiği mekanlarda daha iyi koruma sağlayacağız" dedi. Geisel, "Bir cami, nargile bar veya kültür derneği arasında fark gözetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

HANAU'DAKİ SALDIRI

Hanau'da geçen Çarşamba akşamı iki nargile bara düzenlenen ırkçı saldırıda beşi Türkiye kökenli olmak üzere dokuz kişi yaşamını yitirmişti. Irkçı ve aşırı sağcı terör saldırıları nedeniyle Berlin eyalet yönetimi ırkçılıkla mücadele için çalışmaları artıracağını da duyurdu.

Hanau'daki saldırının ardından Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti de camilerde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, Müslümanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde polisin devriye gezeceğini belirtmişti.

Hanau saldırısı sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de cami gibi "hassas kuruluşlarda" polis korumasının artırılacağını duyurmuştu. Almanya genelinde 2 bin 500 kadar cami olduğu tahmin ediliyor.

DW Türkçe

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